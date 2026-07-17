Asesor militar de Irán amenaza con “ofensiva total” si Estados Unidos mantiene sus ataques

Mohsen Rezai advirtió que “ninguna frontera estará a salvo” si Estados Unidos continúa los ataques en suelo iraní. (Foto: Sepahnews/Handout/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

Irán entrará en “una fase de ofensiva total” si los ataques estadounidenses continúan más allá de “dos o tres días”, advirtió Mohsen Rezai, asesor militar del guía supremo iraní, citado por la televisión estatal.

“Irán ya no se limitará a responder, y ninguna frontera estará a salvo”, declaró Rezai.

Séptimo días de ataques

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

Le interesa: Irán advierte que no permitirá que EEUU “interfiera” en la gestión el estrecho de Ormuz

“El Centcom lanzó hoy a las 3:00 p.m., hora del este (19:00 GMT), una ronda de ataques contra Irán por séptima noche consecutiva. Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)”, indicó el Centcom en X.

Las agresiones reflejan la escalada del conflicto desde que el presidente Donald Trump anunció la semana pasada la cancelación del memorando de entendimiento que había firmado el 18 de junio, tras los persistentes ataques de Irán contra buques que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Los ataques en la vía marítima, por donde circulaba la quinta parte del crudo global antes del inicio del conflicto, el 28 de febrero, han elevado el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés).

Golpe en la bolsa

Wall Street cerró con pérdidas semanales en sus principales indicadores, sobre todo en el Nasdaq, arrastrado por el vaivén de las empresas tecnológicas y de semiconductores, así como la escalada entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre de la sesión del viernes, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,77 %, hasta 52.146 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,01 %, hasta 7.457 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,40 %, hasta 25.520 enteros.

Lea también: Ataques de EEUU dejan 38 muertos y más de 400 heridos desde el 22 de junio en Irán, según autoridad

En el conjunto de la semana, el Dow baja un 0,9 %, el S&P 500 un 1,6 % y el Nasdaq un 2,9 %

El sector tecnológico ha estado en el punto de mira y salda una bajada acumulada del 2,1 %.

Dentro de este, hay diferencias, con caídas en los subsectores de servicios tecnológicos (-15 %), componentes (-8,7 %) y semiconductores (-4,3 %), así como avances en los de software (2 %) y hardware (1,5 %), según datos de Fidelity.