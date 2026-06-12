Más de 1.500 policías custodiarán la seguridad en Bolívar durante el puente festivo

Con la llegada del puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús, se espera una importante movilización de viajeros por las principales vías del departamento, así como una mayor afluencia de personas en sitios turísticos, religiosos y comerciales. Ante este panorama, la Policía Nacional dispuso un robusto dispositivo de seguridad integrado por más de 1.500 uniformados, entre hombres y mujeres, quienes estarán desplegados en los diferentes municipios para garantizar la tranquilidad, la convivencia y la seguridad ciudadana.

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Las acciones estarán enfocadas en la prevención de delitos, el acompañamiento a eventos religiosos y culturales, controles en los principales corredores viales para evitar siniestros de tránsito, así como operativos dirigidos a contrarrestar el hurto, el tráfico de estupefacientes y otros comportamientos que puedan alterar el orden público.

El despliegue institucional abarcará los 34 municipios 7 siete corregimientos de la jurisdicción del Departamento de Policía Bolívar, con presencia permanente en terminales de transporte, sitios turísticos, zonas comerciales y lugares de alta concentración de personas, buscando brindar acompañamiento oportuno a residentes y visitantes.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para disfrutar de estas festividades con responsabilidad, respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de alcohol y adoptar medidas de autoprotección que contribuyan a la seguridad colectiva.

“Hemos dispuesto todas nuestras capacidades institucionales para garantizar que los bolivarenses y visitantes disfruten de este puente festivo en completa tranquilidad. Invitamos a la comunidad a celebrar con responsabilidad y a informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad a través de la línea 123”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró que mantendrá presencia permanente en los principales ejes viales y lugares de concentración de personas, con el propósito de brindar acompañamiento, prevención y respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que se presente durante este fin de semana festivo.