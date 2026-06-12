Cartagena deslumbró en la Gran Parada Folclórica de Montería

Un verdadero derroche de colores, tradición y música se tomó la tarde de ayer, 11 de junio, en las calles de Montería con la majestuosa presentación de Cartagena como Ciudad “invitada especial” a la Feria Nacional de la Ganadería. El talento local y la riqueza cultural de nuestra gente brillaron con luz propia ante los ojos de miles de asistentes que se volcaron a las avenidas para presenciar la imponente Gran Parada Folclórica, uno de los eventos más esperados de la tradicional celebración.

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La comitiva cartagenera fue la segunda delegación en salir al desfile, precedida por los anfitriones de la Gobernación de Córdoba. A lo largo del recorrido de aproximadamente seis kilómetros, y con el Río Sinú de testigo, “La Heroica” demostró por qué es un referente de identidad nacional, a través de una propuesta diversa que integró danzas experimentales, folclóricas y expresiones tradicionales que pusieron a vibrar al público. Los ritmos como champeta, salsa y las danzas urbanas fueron presentados por agrupaciones destacadas como Kalov Dance, Mayon B y Afrobantú, junto a los consagrados músicos de Aires del Caribe, los Grandes Lanceros y artistas del IPCC, quienes lideraron el despliegue de autenticidad festiva, encabezado por la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Shirley Tuñón.

La belleza y el carisma de la mujer cartagenera también acapararon las miradas con la participación de la Reina Popular actual, Faylin Rodríguez, y las candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, quienes se convirtieron en las mejores embajadoras de la tradición y la alegría que caracteriza a la ciudad.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró el éxito de esta primera gran jornada y destacó la importancia de abrir estas vitrinas como escenarios clave para mostrar los procesos artísticos de la ciudad.

“Cartagena cumplió con orgullo y con el corazón inflado esta hermosa invitación de la Gobernación de Córdoba, logrando brillar con toda su fuerza cultural en Montería. Llevamos una muestra impecable de nuestras mayores fortalezas artísticas y musicales, lo que no solo ratifica la inmensa riqueza de nuestra identidad, sino que proyecta la grandeza de nuestra ciudad ante el país como un destino que enamora”, aseguró el mandatario.

Por su parte, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC-, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó la entrega de los hacedores culturales y la proyección del talento local en estos escenarios regionales.

“La respuesta del público en Montería ha sido verdaderamente emocionante y nos llena de orgullo ver cómo se valora nuestra herencia. Esta amplia representación de manifestaciones artísticas y folclóricas reafirma nuestra identidad y proyecta fielmente la esencia de la ciudad, consolidándonos como un gran destino turístico y cultural a nivel mundial. Ayer dejamos una huella imborrable y continuaremos demostrando este talento en las jornadas restantes de la feria”, concluyó la funcionaria.

Promoción de “Cartagena desde siempre”, para atracción de turismo

Durante la Feria, la ciudad hace presencia en el Pueblito Cordobés con un stand ubicado en forma de micromanzana. La delegación de Cartagena es liderada por Corpoturismo, Umata e IPCC presentando elementos destacados a nivel turístico, cultural y agrícola.

Él stand está inspirado en la Marca Ciudad, Cartagena desde siempre, promocionando los atractivos turísticos y los ocho segmentos priozados: turismo cultural, de romance, deportivo, religioso, MICE, gastronómico, de cruceros y marinocostero. En esa misma línea, se llevó una muestra coches turísticos eléctricos, como modelo de turismo sostenible, permitiendo que los visitantes al stand conozcan su funcionamiento e interactúen con ellos. El IPCC presenta una nutrida oferta de gastronomía, dulces típicos y artesanías. Además, la Umata ha destacado mostrando productos agrícolas cultivados en la zona rural de Cartagena como arroz y harina de yuca.

La agenda cultural de Cartagena en territorio cordobés continuará durante los días 12, 13 y 14 de junio en el Pueblito Cordobés con el Stand de Cartagena representado por muestras artesanales y gastronómicas por el IPCC, promoción de destino cultural con Corpoturismo y con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Cartagena (UMATA), encargada de promover el desarrollo rural y ejecutar las políticas de bienestar, protección y control animal en el distrito.

En horas de la tarde de este viernes 12 se presentará la puesta en escena “Gran Cabildo de Cartagena” en homenaje al maestro Joe Arroyo.