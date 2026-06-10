Colombia

En medio de la I Cumbre Internacional de Instituciones autónomas y de control, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue tajante frente al proceso electoral por el que pasa el país de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Estamos en una democracia y la vamos a seguir defendiendo (...) las elecciones pasarán, pero las instituciones se quedan y los organismos de control estamos presentes, vamos a seguir adelante. Acá en Colombia lo único que no puede dejar de existir es la Paz Electoral”, manifestó.

De Esta manera, aseguró que ante los “anuncios apocalípticos”, Colombia demostró “su grandeza madurez y civilidad” evitando cualquier alteración de las elecciones. Así las cosas, expresó que la desinformación, el mal uso del espectro electromagnético y las redes sociales son el gran enemigo del proceso electoral.

“No podemos agarrarnos a puños o balazos porque otro piensa de manera distinta y tampoco estar metiéndole miedo a la gente porque apoya un candidato diferente”, reflexionó.

Asimismo, defendió la transparencia de las elecciones presidenciales de primera vuelta y la independencia de los órganos de control.

Procurador Gregorio Eljach defendió la transparencia de las elecciones en Colombia Ampliar Procurador Gregorio Eljach defendió la transparencia de las elecciones en Colombia Cerrar

“No hemos tenido hechos que desdigan de la transparencia de las elecciones, no ha habido fraude, ahí están los resultados para que Colombia y el mundo los examinen”, manifestó.

De otro lado, el registrador nacional, Hernán Penagos, celebró que cada vez más ciudadanos se están informando sobre cómo se lleva a cabo el proceso electoral en el país. No obstante, al igual que el procurador, mostró preocupación por la constante desinformación alrededor de las elecciones.

Finalmente, el contralo general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, pidió bajar el tono a los señalamientos en medio de la contienda política. Manifestó que las autoridades deben dar el ejemplo al país, pero sin dejar de trabajar en la independencia de las instituciones.