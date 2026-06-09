Bogotá tendrá nuevo carril preferencial para el servicio de transporte público por la calle 63

Caracol Radio conoció el borrador de la resolución que deja en firme la implementación de un nuevo carril preferencial en la capital del país para los buses del Sistema Integrado de Transporte por la calle 63 y el cual irá desde la Avenida Caracas hasta la Carrera 122 en ambos sentidos.

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El carril preferencial operará las veinticuatro horas del día, de lunes a domingo con varias condiciones de operación:

Operación del Sistema Integrado de Transporte Público:

Los vehículos del SITP deberán transitar por el carril preferencial. Sin embargo, podrán hacer maniobras de adelantamiento en las zonas de paradero o ante una situación de contingencia, utilizando el carril mixto contiguo al preferencial.

Podrán circular por los carriles diferentes al preferencial, haciendo cambio de carril al preferencial para realizar las paradas programadas en las zonas de paradero.

Operación de taxis

Podrán hacer paradas momentáneas sobre el carril preferencial para el ascenso y descenso de pasajeros, salvo en la zona demarcada de los paraderos del SITP.

No podrán estacionar sobre el carril preferencial, ni bloquear el carril ni las intersecciones del corredor, ni afectar la operación del SITP.

Deberán circular por los carriles mixtos a la izquierda del carril preferencial.

Deberán dar paso a los vehículos del SITP sobre el carril mixto a la izquierda del carril preferencial para permitir que los vehículos de transporte público realicen adelantamientos.

Podrán incorporarse al carril preferencial por la línea punteada, al momento de hacer giros derechos, ingresar a predios, así como permitir el ascenso o descenso de pasajeros.

Operación de vehículos de servicio particular incluidas motocicletas:

Podrán hacer paradas momentáneas sobre el carril preferencial para el ascenso y descenso de pasajeros, excepto en la zona demarcada de los paraderos del SITP.

No podrán estacionar sobre el carril preferencial, ni bloquear el carril ni las intersecciones del corredor, ni afectar la operación del SITP.

Deberán circular por los carriles mixtos a la izquierda del carril preferencial.

Deberán dar paso a los vehículos del SITP sobre el carril mixto a la izquierda del carril preferencial para permitir que éstos realicen adelantamientos.

Podrán incorporarse al carril preferencial por la línea punteada, al momento de hacer giros derechos, ingresar a predios, así como permitir el ascenso o descenso de pasajeros.

Operación bicicletas: