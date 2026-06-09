Más de 1,4 millones de campesinos han sido formados por el SENA en los últimos 4 años

SALUD

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Campesinado, el SENA presentó los avances de las estrategias CampeSENA y Full Popular, con las que ha fortalecido la formación, certificación de competencias y el emprendimiento rural en todo el país.

Durante una jornada realizada en el Centro Agropecuario La Granja, ubicado en Chicoral, Tolima, la entidad destacó que desde agosto de 2022 más de 1,4 millones de campesinas y campesinos han accedido a procesos de formación en diferentes regiones del país.

El director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, aseguró que la entidad ha ampliado significativamente las oportunidades para la población rural.

Más información SENA abrió convocatoria de formación presencial y a distancia 2026 en Bolívar

“En el pasado el SENA se había olvidado de los campesinos, y hoy podemos decir que ya tenemos más de un millón de campesinas y campesinos que han recibido formación. Muchos campesinos por certificación de competencias han logrado que se les reconozca sus saberes, muchos son instructores del SENA y por primera vez un campesino puede llegar al SENA solo sabiendo leer y escribir para realizar cursos complementarios y técnicos”, afirmó.

Según la entidad, más de 168.000 personas han certificado sus competencias laborales y se han expedido más de 210.000 certificaciones que reconocen conocimientos y experiencias adquiridas en el campo colombiano.

El SENA también destacó una inversión de 1,1 billones de pesos destinada a fortalecer la atención integral de la población campesina. Los recursos permitieron adecuar 88 ambientes no convencionales de formación, entregar 304 motocicletas para facilitar el acceso a zonas rurales dispersas y ampliar la cobertura institucional en las regiones.

Asimismo, en materia de emprendimiento, la entidad informó que más de 110.000 campesinos recibieron orientación en la ruta emprendedora y más de 32.000 participaron en procesos de entrenamiento especializado durante 2025.

A través del Fondo Emprender se asignaron más de 366.704 millones de pesos para financiar 2.649 iniciativas productivas, con una proyección cercana a los 9.300 empleos potenciales. Dentro de estos apoyos se encuentran 432 proyectos asociativos campesinos respaldados con recursos superiores a los 199.171 millones de pesos.

Durante el evento también se anunció la Convocatoria No. 131, dirigida exclusivamente a campesinas y campesinos, con una inversión superior a los 105.828 millones de pesos.

Cabe resaltar que, Elkin Gutiérrez, representante de los campesinos del Tolima, destacó la importancia de generar oportunidades para las comunidades rurales.

“Queremos una paz verdadera, una paz que no esté marcada por la violencia ni la guerra, sino por las oportunidades para nuestros jóvenes y nuestras comunidades. Desde el campo seguimos trabajando para construir un mejor futuro, con más educación, más esperanza y más posibilidades para salir adelante”, expresó.

Esta jornada reunió a campesinos, jóvenes rurales y beneficiarios de los programas del SENA, quienes compartieron experiencias sobre el impacto de la formación, el reconocimiento de saberes y el fortalecimiento de proyectos productivos en sus territorios.