Denuncian constitucionalmente a presidente interino de Perú por compra de aviones a Estados Unidos

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, fue denunciado constitucionalmente por la polémica compra del pasado abril de un lote de aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, por un precio total de 3.500 millones de dólares, al acusarle de la presunta comisión de abuso de autoridad y negociación incompatible.

La denuncia fue presentada por el ahora excongresista Segundo Montalvo y también incluye a varios de los ministros y exministros involucrados en la adquisición de los aviones, que provocó la renuncia del exministro de Defensa, Carlos Díaz, y del excanciller, Hugo de Zela, quien afirmó que Balcázar había mentido al país.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano con inmunidad, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso judicial.

Según el documento, difundido en redes sociales este sábado y presentado el 14 de julio al Legislativo, Balcázar habría incurrido en abuso de autoridad al firmar el decreto supremo que autorizaba la compra bajo “secreto militar”, para luego negar públicamente la existencia de dichos contratos.

La denuncia argumenta que el presidente interino “habría abusado de sus atribuciones al disponer a sus ministros de Defensa, Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores que efectúen el pago de 462 millones de dólares a Lockheed Martin como adelanto de la compra de 24 aviones F-16”.

Además, agrega que Balcázar habría intervenido indebidamente en el proceso de compra de los aviones al ordenar a los ministerios competentes las gestiones para el pago sin ponerlo en conocimiento formal del Consejo de Ministros ni haber emitido informe a la Comisión de Defensa del Congreso.

“El interés indebido se evidencia en el desdoblamiento funcional, firmó el decreto que autorizaba la compra y simultáneamente negó públicamente su existencia”, apunta la denuncia al añadir que el propio presidente afirmó el 4 de mayo que la compra “fue a dedo”.

Aunque la Constitución otorga inmunidad al presidente en ejercicio, Montalvo indica que Balcázar dejará el cargo el martes 28 de julio, cuando la derechista Keiko Fujimori sea investida como presidenta.

Por ello, solicita al Ministerio Público que inicie de inmediato las diligencias preliminares y reserve la formalización de la investigación hasta el cese de funciones del mandatario.

Dos semanas después de la polémica compra, el Congreso convocó al primer ministro, Luis Arroyo, para que diera explicaciones sobre la misma y defendió que la adquisición del lote de aviones caza era una “necesidad impostergable” por motivo de soberanía nacional y seguridad del Estado.

Además, expuso que se cumplió con el procedimiento establecido de adquisición, que se decidió en diciembre pasado en una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), durante el Gobierno del expresidente José Jerí (2025-2026).