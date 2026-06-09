Feminicidio en Bayunca: una mujer venezolana habría sido asesinada por su pareja sentimental

La violencia intrafamiliar cobró la vida de una joven mujer en el corregimiento de Bayunca, al norte de Cartagena, en un hecho que ha generado profunda consternación entre los habitantes de la zona. El crimen se registró en la madrugada de este martes, al interior de una vivienda ubicada en el sector conocido como el barrio Campito.

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La víctima fatal de esta agresión fue identificada por las autoridades como Yoxana Nayarit Macuare Conde, de 27 años de edad, natural de Venezuela y quien se desempeñaba como mesera.

Se conoció que, al parecer, la pareja sostuvo una discusión dentro de la vivienda y, el hombre, presuntamente tomó un arma blanca y arremetió de forma violenta contra ella, causándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte de manera instantánea.

Vecinos que escucharon los ruidos dieron aviso a las autoridades, quienes al llegar al lugar confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumieron el caso y realizaron la inspección técnica al cadáver, al tiempo que coordinaron con la Policía Metropolitana el despliegue de un operativo de búsqueda en la zona para lograr la captura del presunto agresor.