Riña terminó en homicidio: capturado presunto responsable en San Cristóbal

En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a un hombre de 29 años, señalado de presuntamente participar en un homicidio ocurrido en la localidad de San Cristóbal.

Los hechos se registraron en el barrio San Vicente, luego de que la central de radio alertara sobre una riña en vía pública en la que una persona resultó gravemente lesionada. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tendido en la vía pública con heridas causadas, al parecer, con un arma cortopunzante.

Puede leer: Capturan a alias ‘El Gafas’, señalado de robar varios establecimientos Antonio Nariño

Gracias a la información suministrada por un testigo y a la verificación de las cámaras de seguridad del sector, los policías activaron un Plan Candado, logrando ubicar y capturar a uno de los presuntos responsables. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye.