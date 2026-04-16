Fiscalías de Colombia y Albania se unen para combatir redes trasnacionales de trata de personas

La Fiscalía General de la Nación y las autoridades de Albania constituyeron dos Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), con el fin de investigar casos delictivos relacionados con la captación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad en Colombia con fines de explotación sexual en Europa.

Este unión se da con el propósito de responder la necesidad de identificar y actuar contra las redes de trata de personas conformadas por colombianos y extranjeros, los cuales abarcaban desde el reclutamiento, transporte de las víctimas, hasta el ofrecimiento para la prestación de servicios sexuales en Albania y otros países.

“Los dos ECI conformados, además de afectar el componente estructural de las organizaciones delictivas, permitirán detectar el flujo de recursos derivados de las conductas delictivas y perseguir las finanzas criminales dentro y fuera de Colombia”, agregó la Fiscalía.

Además, la autoridad judicial asegura que esta unión contó con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), del Programa EL PACCTO 2.0 y el Proyecto de Justicia Penal en los Balcanes Occidentales.

Este sería el primer proyecto en que las fiscalías de Colombia y de Albania crean Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), para combatir contra las redes trasnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual.