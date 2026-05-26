Concierto de Cantares del Pacífico y Tambores de Cabildo este viernes en la Cooperación Española

Este viernes 29 de mayo, a las 7:30 de la noche, en el Centro de Formación de la Cooperación Española se realizará un concierto con dos destacadas agrupaciones musicales de las costas colombianas: Cantares del Pacífico y Tambores de Cabildo. La entrada es gratuita a todo público hasta completar aforo.

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Cantares del Pacífico llega desde Buenaventura, Valle del Cauca con los ritmos que hacen parte del alma sonora de este territorio como el currulao, los amadores, el bambuco viejo, la juga, el bunde, el chigualo, el bunde de procesión y los manacillos.

Esta agrupación estuvo nominada en la categoría Mejor Álbum Folclórico en los Latin Grammy 2023 con su producción Aguajes de Mar y Manglar. Su música los ha llevado a escenarios internacionales en países como Ghana, Estados Unidos, Panamá, Holanda, Alemania, Ecuador, España, Francia, Suiza y Polonia.

La agrupación es liderada por Eryen Ortiz Garcés conocida como Reina de la Marimba de Chonta, cuya labor reivindica el papel de las mujeres en la interpretación de un instrumento históricamente reservado para los hombres.

“Para nosotros es profundamente significativo ser parte de estos escenarios donde el tambor, la marimba y el canto se convierten en puentes de memoria, resistencia y encuentro. Este diálogo entre el Pacífico y el Caribe nos permite reconocer nuestras raíces compartidas, abrazar nuestras particularidades sonoras y seguir hermanando las costas a través de la fuerza viva de la música, la tradición y el sentir de nuestros pueblos” señala Ortiz Garcés.

La Costa Caribe estará representada por Tambores de Cabildo, nacido en las entrañas del La Boquilla en Cartagena de Indias, un grupo musical comprometido con la investigación, promoción y reconocimiento de los saberes de la Herencia Africana. Interpreta diferentes ritmos afrocolombianos que van desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el caribe continental y llega hasta las costas del Pacífico. Este grupo es dirigido por Rafael Ramos.

Los integrantes de Tambores de Cabildo son músicos negros, raizales y palanqueros que interpretan sus canciones en español y lenguas criollas como el creole y la lengua palenquera. Estos cantos están acompañados de la poliritmia ejecutada con tambores de origen (africano) y tambores de amarre afrocolombianos.

Esta actividad es organizada por la Corporación Cultural Cabildo y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.

Tanto Cantares del Pacífico como Tambores de Cabildo se destacan por su aporte a la salvaguardia de las manifestaciones culturales y a la reconstrucción del tejido social en las regiones, donde la música se convierte en una herramienta de transformación social y construcción de esperanza para las nuevas generaciones.

Con este concierto se clausura de la programación del Mes de la Afrocolombianidad organizada conjuntamente entre Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias y diversas organizaciones locales como Casa Libre, Plataforma Caníbal, Muica, Otro Sur, Canal Cultura, Corporación Cultural Cabildo, Ilex Acción Jurídica, Festival Literario de la Diáspora y Casa Mangle.