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24 may 2026 Actualizado 18:46

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Policía de Bolívar realizó intervención preventiva en tres barrios de María La Baja

Los uniformados verificaron antecedentes y dialogaron con la comunidad

Policía de Bolívar

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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En una estrategia orientada a fortalecer la seguridad y estrechar los lazos con la ciudadanía, la Policía Nacional desplegó un Comando Situacional en el municipio de María La Baja, Bolívar, con la participación de las diferentes especialidades del servicio policial.

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La intervención se concentró en los barrios Villa Noni, Chumbum y Montecarlo, donde uniformados realizaron actividades de prevención, acompañamiento y acercamiento comunitario, compartiendo espacios con habitantes de estos sectores y atendiendo sus inquietudes relacionadas con la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

Durante la jornada, las autoridades adelantaron acciones integrales de presencia institucional, buscando generar confianza y fortalecer la percepción de seguridad entre niños, jóvenes y adultos.

“La presencia de la Policía en nuestros barrios nos hace sentir acompañados y escuchados. Estos espacios permiten fortalecer la confianza y trabajar juntos por una comunidad más tranquila y segura”, expresó María González, líder comunitaria del sector.

“Seguimos llegando a cada rincón del departamento con todas nuestras capacidades institucionales, trabajando de la mano con la comunidad para prevenir el delito, fortalecer la convivencia y consolidar entornos seguros para todos los bolivarenses”, afirmó el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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