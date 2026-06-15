Capturado presunto asesino de dos policías en Simití, sur de Bolívar

“Pasaron 13 meses, pero nunca renunciamos a la búsqueda. Hoy, la captura de alias ‘Culebro’ demuestra que quien atenta contra la vida de un policía puede esconderse, pero jamás escapar de la justicia”.

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En una operación resultado de un trabajo persistente, meticuloso y articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, fue capturado alias “Culebro”, presunto responsable del asesinato de los patrulleros Edwin Agustín Feria Mercado y Belén Karina Durán Ortiz, ocurrido el 25 de abril de 2025 en el municipio de Simití, Bolívar.

Durante más de un año, los investigadores reconstruyeron cada detalle del caso, siguiendo pistas, analizando información criminal y desplegando capacidades técnicas y humanas con un objetivo claro: llevar ante la justicia a quien le arrebató la vida a dos policías que cumplían con su deber de proteger a los colombianos.

Alias “Culebro”, señalado cabecilla militar de la Subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, no solo es requerido por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, sino que también estaría vinculado a homicidios selectivos, extorsión, narcotráfico y el transporte de armamento ilegal en el sur de Bolívar.

“Esta captura representa mucho más que un resultado operativo: es una acción de justicia, un mensaje contundente contra la criminalidad y una muestra clara de que la institucionalidad no cede frente a quienes pretenden intimidar o vulnerar a la Fuerza Pública”, dijo la institución en un comunicado.