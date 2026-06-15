Marcha pacífica rechazó asesinato de una mujer en Clemencia- Bolívar

La muerte violenta de Deyalith Castaño Orozco continúa generando indignación y profundo dolor entre los habitantes del municipio de Clemencia, en el norte de Bolívar, por eso salieron a las calles como acto simbólico exigiendo respuestas.

Tres días después del trágico hecho ocurrido en la urbanización San José de Franco, las autoridades mantienen activa la búsqueda del presunto responsable.

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La Alcaldía de Clemencia y diversos sectores de la comunidad han expresado su rechazo ante este crimen, que ha causado conmoción no solo en el municipio sino también en poblaciones vecinas. Mientras avanza la investigación, la Policía Nacional informó que ya cuenta con la identidad y características físicas del hombre señalado de cometer el ataque.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena, los hechos se registraron en la noche del pasado jueves 11 de junio dentro de la vivienda de la víctima. Según las autoridades, Deyalith se encontraba acompañada de otra persona cuando fue atacada. En el mismo episodio, el acompañante también resultó herido.

Aunque la versión oficial se mantiene bajo investigación, en la comunidad de Clemencia señalan como principal sospechoso a la expareja sentimental de la mujer. Las primeras versiones conocidas indican que el presunto agresor habría llegado a la residencia bajo los efectos del alcohol y que una situación ocurrida al ingresar al inmueble, habría desencadenado una reacción violenta que terminó en tragedia.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente lo sucedido y dar con el paradero del señalado responsable. Entre tanto, familiares, amigos y habitantes del municipio han pedido que el caso no quede impune y que se haga justicia por la muerte de Deyalith Castaño Orozco.