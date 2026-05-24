Avanza construcción de nuevo mirador en el monumento de Los Alcatraces

La recuperación del borde costero de Cartagena continúa avanzando. El alcalde Dumek Turbay Paz recorrió las obras que se ejecutan en el sector del Monumento de Los Alcatraces, sobre la Avenida Santander, donde hace algunos meses el fuerte frente frío causó afectaciones por el impacto del oleaje y la erosión.

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Hoy el panorama es distinto. Gracias a la intervención liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del plan Defensa Costera 2050 que supervisa la Secretaría de Infraestructura, el sector comienza a mostrar una nueva imagen, más segura y preparada para el disfrute de cartageneros y visitantes.

Uno de los principales avances es la consolidación de un nuevo balcón-mirador frente al mar Caribe, pensado como un espacio de contemplación y encuentro ciudadano, similar al existente en el entorno del Monumento a la Unión de los Océanos, que está más adelante frente al Parque de La Marina.

“Este balcón será un nuevo mirador, para apreciar el atardecer, para mirar la grandeza de la obra en el monumento de los alcatraces. Esto sirve para fotos, fotos para la quinceañera, para unas fotos de boda en el lind atardecer de Cartagena”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

El nuevo atractivo turístico ya cuenta con instalación de barandas y avance significativo en urbanismo, mientras que las bancas reconstruidas se encuentran en etapa final de acabados. De igual forma, se desarrollan trabajos de siembra y paisajismo para recuperar integralmente este punto emblemático de la Avenida Santander.

“Este sector fue uno de los más golpeados por el frente frío y actuamos rápidamente para protegerlo y recuperarlo. Hoy estamos viendo cómo los trabajos van por buen camino. Aquí no solo estamos reparando daños; estamos dejando un lugar renovado que será otro gran punto turístico para disfrutar de Cartagena, para caminar, contemplar y sentir orgullo por nuestra ciudad”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante la visita.

Avanza protección costera en la Avenida Santander

En la Avenida Santander, que va en un 44% a nivel general, se desarrollan intervenciones divididas en tres tramos. El Tramo 2 alcanza un 69 % de ejecución y el Tramo 3 registra un avance del 63 %.

Actualmente, los trabajos en el Tramo 2 avanzan en los sectores comprendidos entre las abscisas k0+280 y k0+500, así como entre las abscisas k0+750 y k0+930, donde se ejecutan estructuras fundamentales para fortalecer la protección del litoral frente al oleaje y la erosión.

Estas intervenciones hacen parte de la estrategia integral de adaptación y resiliencia costera que impulsa el gobierno del alcalde Dumek Turbay para proteger la infraestructura vial, el espacio público y el borde marítimo de Cartagena.