El jefe del comando sur de EE.UU. visitó Caracas para simulacro y reunión con autoridades

Banderas de Estados Unidos y Venezuela, imagen de referencia - Getty Images / themotioncloud

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó este sábado Venezuela para supervisar el simulacro de evacuación realizado en la embajada estadounidense en Caracas y reunirse con autoridades del Gobierno venezolano, así como con los representantes diplomáticos del país norteamericano.

“El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, estuvo hoy en Caracas, Venezuela, en su segunda visita oficial al país”, dijo la embajada estadounidense en X, citando un mensaje del Comando Sur en la misma red social.

Donovan llegó con un contingente de miembros del servicio militar estadounidense a bordo de “dos MV-22B Osprey” de la marina que formaban parte del ejercicio, y sostuvo conversaciones con “altos representantes del gobierno interino”, dijo el comando.

También se reunió con el encargado de negocios de su país en Venezuela, John Barrett; el personal de la embajada y “observó a la fuerza conjunta realizar un ejercicio de respuesta militar”.

“Seguimos comprometidos con garantizar la implementación del plan de tres fases de la Casa Blanca, particularmente la estabilización de Venezuela, y con la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”, continuó el mensaje en el que también destacó el compromiso con una “Venezuela libre, segura y próspera”.

El general visitó por primera vez el país el pasado 18 febrero y también sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez para evaluar “el tema de seguridad” y “el plan de tres fases” del presidente Donald Trump para la transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en medio de un ataque de tropas militares estadounidenses a Caracas.

Estados Unidos realizó este sábado un simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

El simulacro, que se realizó “ante eventuales situaciones médicas” o catástrofes, comenzó pasadas las 10:00 hora local (14:00 GMT) y se extenderá hasta pasado el mediodía (16:00 GMT).

El Gobierno de Venezuela informó el jueves que autorizó a Estados Unidos a realizar este simulacro como parte de “los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

Vea el simulacro: