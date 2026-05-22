🔴 Etapa 13 del Giro de Italia 2026: siga EN VIVO a los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio
Jornada de 189 kilómetros con dos puertos de montaña.
Este viernes 22 de mayo se disputa la etapa 13 del Giro de Italia 2026. Se trata de un recorrido de 189 kilómetros con dos puertos de montaña, uno de cuarta categoría y el otro tercera. Asimismo, cuenta con dos esprints.
Siga EN VIVO la etapa 13 del Giro de Italia 2026
Imperial ventaja de los escapados
La diferencia entre el lote de líderes y el general llega casi a los 10 minutos. Falta ver cómo se desarrolla la jornada cuando lleguen los puertos de montaña
Masiva fuga en la carrera
Un total de 15 ciclistas emprenden la escapada del día en búsqueda de ganar la etapa
Así va la etapa 13 del Giro de Italia
Recorrido de 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania con dos puertos de montaña: uno de 4ta y otro de 3ra
¡Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO del Giro de Italia 2026!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...