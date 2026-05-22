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22 may 2026 Actualizado 13:07

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Giro de Italia

🔴 Etapa 13 del Giro de Italia 2026: siga EN VIVO a los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio

Jornada de 189 kilómetros con dos puertos de montaña.

Etapa 13 del Giro de Italia 2026: siga EN VIVO a los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Etapa 13 del Giro de Italia 2026: siga EN VIVO a los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Etapa 13 del Giro de Italia 2026: siga EN VIVO a los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
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Este viernes 22 de mayo se disputa la etapa 13 del Giro de Italia 2026. Se trata de un recorrido de 189 kilómetros con dos puertos de montaña, uno de cuarta categoría y el otro tercera. Asimismo, cuenta con dos esprints.

Siga EN VIVO la etapa 13 del Giro de Italia 2026

Hay nuevos mensajes
-100 KM

Imperial ventaja de los escapados

La diferencia entre el lote de líderes y el general llega casi a los 10 minutos. Falta ver cómo se desarrolla la jornada cuando lleguen los puertos de montaña

-120 KM

Masiva fuga en la carrera

Un total de 15 ciclistas emprenden la escapada del día en búsqueda de ganar la etapa

Así va la etapa 13 del Giro de Italia

Recorrido de 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania con dos puertos de montaña: uno de 4ta y otro de 3ra

¡Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO del Giro de Italia 2026!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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