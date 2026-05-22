Etapa 13 del Giro de Italia 2026: siga EN VIVO a los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Este viernes 22 de mayo se disputa la etapa 13 del Giro de Italia 2026. Se trata de un recorrido de 189 kilómetros con dos puertos de montaña, uno de cuarta categoría y el otro tercera. Asimismo, cuenta con dos esprints.

Siga EN VIVO la etapa 13 del Giro de Italia 2026