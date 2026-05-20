¿Por qué Ocaña estará este miércoles 20 de mayo bajo medidas especiales de seguridad?

Ocaña

La administración Ocaña, a través del Decreto 067 del 2026, dio a conocer las medidas especial con motivo de la visita ministerial que tendrá el municipio este miércoles 20 de mayo.

Dentro de los establecido en este decreto está:

Cierre temporal de la vía carrera 12, entre las calles 10 y 11, de 8:00 A.M. a 3:00 P.M.

carrera 12, entre las calles 10 y 11, de 8:00 A.M. a 3:00 P.M. Restricción de estacionamiento en las calles 10 y 11, así como en las carreras 11, 12 y 13 del sector central, entre las 7:00 A.M. y las 3:00 P.M.

en las calles 10 y 11, así como en las carreras 11, 12 y 13 del sector central, entre las 7:00 A.M. y las 3:00 P.M. Prohibición del uso de drones en el perímetro establecido en la visita, de 6:00 A.M. a 5:00 P.M.

en el perímetro establecido en la visita, de 6:00 A.M. a 5:00 P.M. Prohibición de transporte de líquidos inflamables, escombros, trasteos y cilindro de gas de 6:00 A.M. a 3:00 P.M.

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Estas medidas presentan excepciones para vehículos oficiales, fuerza pública, ambulancias y organismos de socorro.

Desde la administración municipal invitaron a los ciudadanos a tomar vías alternas, para evitar traumatismos.

¿Qué ministros visitarán el municipio?

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De acuerdo a la administración municipal, este miércoles 20 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, en la plaza principal de Ocaña estarán los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño.

Esta visita del Gobierno Nacional tendrá como objetivo la presentación de proyectos en construcción de la nueva sede del SENA y la torre del Hospital Emiro Quintero Cañizares.