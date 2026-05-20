Ejército frustró instalación de medios explosivos del ELN en Norte de Santander. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

En desarrollo de operaciones militares en el municipio de Hacarí, Norte de Santander, tropas del Ejército Nacional frustraron una acción terrorista atribuida al Ejército de Liberación Nacional, tras ubicar 10 medios de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados en zona rural rural.

La operación se llevó a cabo en la vereda El Molino, donde, gracias a información suministrada por la Red de Participación Ciudadana y labores de inteligencia, vigilancia aérea y reconocimiento con sistemas UAS, los uniformados lograron identificar estructuras instaladas para el lanzamiento de explosivos.

De acuerdo con el reporte oficial, estos dispositivos tendrían como objetivo atacar una Base Táctica Intermedia ubicada en este punto estratégico del departamento, lo que representaba una amenaza directa contra las tropas desplegadas en la zona.

Tras la verificación del área, las unidades militares ejecutaron la destrucción controlada del material, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, con el fin de evitar cualquier riesgo para la población civil y el personal militar.

El Ejército señaló que continuará adelantando operaciones ofensivas en esta zona del Catatumbo para neutralizar acciones de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad de los habitantes.Principio del formulario

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