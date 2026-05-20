🔴 Etapa 11 del Giro de Italia EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto de la jornada

Tras la fracción a contrarreloj del pasado martes, que dejó como vencedor a Filippo Ganna, vuelve el encuentro con la montaña en el Giro de Italia. Tres premios están en juego en la etapa 11, dos de tercera y uno de segunda, con un recorrido de 195 kilómetros entre Porcari (Paper District) y Chiavari.

En esta jornada, Jonas Vinegaard intentará recortar algo más de diferencia respecto al líder, Afonso Eulálio. Sin embargo, parece una etapa en la que la fuga coronará.

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