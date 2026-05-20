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20 may 2026 Actualizado 13:23

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Giro de Italia

🔴 Etapa 11 del Giro de Italia EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto de la jornada

Fracción de 195 kilómetros, con tres premios de montaña.

Giro de Italia / Getty Images

Giro de Italia / Getty Images / Dario Belingheri

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Tras la fracción a contrarreloj del pasado martes, que dejó como vencedor a Filippo Ganna, vuelve el encuentro con la montaña en el Giro de Italia. Tres premios están en juego en la etapa 11, dos de tercera y uno de segunda, con un recorrido de 195 kilómetros entre Porcari (Paper District) y Chiavari.

En esta jornada, Jonas Vinegaard intentará recortar algo más de diferencia respecto al líder, Afonso Eulálio. Sin embargo, parece una etapa en la que la fuga coronará.

Siga acá EN VIVO la etapa 11 del Giro de Italia

Hay nuevos mensajes

Jhonatan Narváez coronó el premio de tercera categoría.

- 108

Situación de carrera

Hay una fuga de 12 ciclistas, que marcha a 54 segundos de diferencia con respecto al grupo principal

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 11 del Giro de Italia

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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