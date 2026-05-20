Bloqueos entre Cicuco y Talaigua Nuevo por fallas en servicio de energía eléctrica

Cansados de las interrupciones en el servicio de energía eléctrica, habitantes de varias poblaciones decidieron bloquear el paso interdepartamental entre Bolívar y Magdalena.

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La manifestación pacífica se ubicó exactamente entre los municipios de Talaigua Nuevo y Cicuco a la altura del puente Violo, sumado a otro punto en inmediaciones a Santana; territorio magdalenense. La consigna de los participantes era reclamar una mayor estabilidad en el suministro de Afinia.

“No entendemos cómo después de tantos años de supuestas inversiones seguimos teniendo tantos cortes. Hoy la empresa no le está cumpliendo a estas poblaciones que sufren el intenso calor”, declaró Fernando Ospino, lugareño.

Por su parte, la conexión entre Magangué y el Distrito de Mompox se vio interrumpida, debido al extenso represamiento vehicular.