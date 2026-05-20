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20 may 2026 Actualizado 10:49

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Cartagena

Bloqueos entre Cicuco y Talaigua Nuevo por fallas en servicio de energía eléctrica

La manifestación impidió el paso hacia el Distrito de Mompox y poblaciones del Magdalena

Cortesía

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Cansados de las interrupciones en el servicio de energía eléctrica, habitantes de varias poblaciones decidieron bloquear el paso interdepartamental entre Bolívar y Magdalena.

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La manifestación pacífica se ubicó exactamente entre los municipios de Talaigua Nuevo y Cicuco a la altura del puente Violo, sumado a otro punto en inmediaciones a Santana; territorio magdalenense. La consigna de los participantes era reclamar una mayor estabilidad en el suministro de Afinia.

“No entendemos cómo después de tantos años de supuestas inversiones seguimos teniendo tantos cortes. Hoy la empresa no le está cumpliendo a estas poblaciones que sufren el intenso calor”, declaró Fernando Ospino, lugareño.

Por su parte, la conexión entre Magangué y el Distrito de Mompox se vio interrumpida, debido al extenso represamiento vehicular.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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