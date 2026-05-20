Defensoría del Pueblo tramitó más de mil quejas y reclamos durante la vigencia anterior

La Defensoría del Pueblo presentó de manera pública los principales resultados de su gestión en promoción, protección y defensa de los derechos humanos en Cartagena y Bolívar, correspondientes a las acciones ejecutadas durante el periodo anterior - 2025. En el marco de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el organismo humanitario resaltó los avances significativos en materia de atención ciudadana y el fortalecimiento del acompañamiento institucional dirigido a las poblaciones más vulnerables de la geografía bolivarense.

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El balance de la entidad revela que durante el año evaluado se tramitaron un total de 1.276 atenciones, quejas y reclamos, ofreciendo orientación jurídica y acompañamiento oportuno a los usuarios que acudieron a las sedes en busca de la restitución de sus garantías fundamentales. Dentro de los ejes prioritarios de intervención, la Defensoría centró sus esfuerzos en el sector asistencial al intervenir de manera directa en 777 casos relacionados con la vulneración al derecho a la salud, gestionando de forma inmediata el acceso a servicios médicos esenciales y tratamientos de alta complejidad.

El despliegue operativo también se trasladó a las distintas subregiones del departamento a través de la estrategia comunitaria Buen Futuro Hoy, logrando impactar de manera positiva a más de 1.150 personas en poblaciones de Córdoba Tetón, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto y San Pablo. Al cierre de la jornada, los voceros de la institución reafirmaron su compromiso misional de articular esfuerzos con los líderes sociales y las administraciones locales, con el fin de descentralizar la oferta de asesorías y consolidar territorios basados en la equidad y la justicia social en el Caribe.