Cayeron “Pocholo”, “Pele” y “El Transportador” con droga y una escopeta en El Carmen de Bolívar

En desarrollo de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, unidades de la Policía Judicial adelantaron tres diligencias de allanamiento y registro en el barrio Villa María, en El Carmen de Bolívar, donde fueron capturados en flagrancia tres presuntos expendedores de droga conocidos con los alias de “Pocholo”, “Pele” y “El Transportador”.

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Los capturados deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Durante los operativos, las autoridades incautaron una escopeta calibre 20 milímetros, 450 dosis de base de coca, 200 dosis de marihuana, 190 mil pesos en efectivo, una gramera y bolsas plásticas utilizadas para la dosificación de sustancias alucinógenas.

De acuerdo con las investigaciones, los hoy capturados utilizaban sus viviendas como fachadas para la comercialización de estupefacientes, implementando modalidades como la venta a domicilio para evadir los controles de las autoridades. Además, al parecer instrumentalizaban a menores de edad para despistar a las patrullas policiales y facilitar la distribución de las sustancias ilícitas.

Las labores investigativas también permitieron establecer una posible afectación a entornos escolares, deportivos y comunitarios, generando preocupación entre la comunidad por el impacto negativo en la seguridad y la convivencia ciudadana.

Alias “Pocholo” y “Pele” presentan anotaciones judiciales por el delito de fabricación o porte de estupefacientes. Además, según las autoridades, esta actividad ilegal les generaba rentas criminales cercanas a los 8 millones de pesos semanales.

“El compromiso institucional es seguir atacando de manera frontal las estructuras dedicadas al microtráfico que afectan la tranquilidad de nuestras comunidades, especialmente en sectores vulnerables y cercanos a entornos escolares”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras un juez de la República define su situación judicial.