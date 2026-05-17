Los perros también hacen yoga y tienen pista de agilidad en el Nuevo Chambacú

En el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, un espacio moderno e incluyente para las familias multiespecie, la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), continúa consolidando una ciudad más incluyente, moderna y comprometida con el bienestar animal, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento de espacios para el disfrute de todas las familias cartageneras.

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Con la inauguración del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, Cartagena abre las puertas de un escenario renovado que integra deporte, recreación, cultura ciudadana y bienestar animal en un mismo espacio, pensado para promover la integración de las familias multiespecie y fortalecer la relación entre los ciudadanos y sus animales de compañía.

Este sábado y en lo que queda del puente festivo, la Umata lidera el festival “Nuevo Chambacú Pet Family”, una experiencia diseñada especialmente para el bienestar y disfrute de los animales de compañía y sus familias, que se lleva a cabo desde ayer viernes 15 hasta el lunes 18 de mayo, en horario de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Entre las actividades enfocadas para las mascotas se posiciona en el cariño de la gente el Yoga Pet, una dinámica que integra a dueños y sus mascotas; así como también la pista Agility donde perros adiestrados hacen espectáculos de habilidades, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Durante estas jornadas, cientos de familias han asistido al Complejo Deportivo Nuevo Chambacú junto a sus perros y animales de compañía, participando activamente en actividades recreativas, deportivas, pedagógicas y de atención institucional en un entorno seguro, organizado y pet friendly.

El nuevo complejo incorpora espacios especialmente adecuados para el bienestar de las familias multiespecie, integrando actividades orientadas a la salud animal, la educación ciudadana y la recreación responsable. Dentro de la programación, los asistentes pueden acceder a jornadas de salud integral, atención veterinaria básica, orientación preventiva, clínica móvil veterinaria, yoga con mascotas, camping family pet, pista agility, actividades educativas y espacios de sensibilización sobre tenencia responsable y protección animal.

Asimismo, la Umata dispone de un punto permanente de atención e información institucional, desde donde se brinda orientación a la ciudadanía sobre los programas, servicios y estrategias que adelanta la entidad en materia de bienestar y protección animal.

La inauguración del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú representa un avance significativo en la construcción de espacios públicos más incluyentes y pensados para todos los integrantes de la familia, incluyendo aquellos de cuatro patas.

“Este espacio refleja el compromiso de Cartagena con una ciudad más consciente, empática e incluyente, donde el bienestar animal también hace parte de la transformación social de la ciudad”, destacó Adolfo Pérez, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata).

Con iniciativas como la inauguración del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú y el desarrollo de “Nuevo Chambacú Pet Family”, la Umata continúa promoviendo espacios de integración, bienestar y convivencia ciudadana, apostándole a una ciudad donde el respeto y el cuidado por los seres sintientes también son prioridad.