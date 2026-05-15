Xi Jinping y Donald Trump se reúnen en la residencia de la cúpula dirigente china

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron este viernes un encuentro en Zhongnanhai, el complejo que alberga la residencia y oficinas de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh), en la segunda jornada de la visita de Estado del mandatario estadounidense al país asiático.

El encuentro tiene lugar en uno de los espacios más simbólicos y reservados del poder político chino, después del primer cara a cara mantenido el jueves en el Gran Palacio del Pueblo, centrado en comercio, Taiwán y asuntos internacionales.

Trump llegó poco antes del mediodía local al recinto, situado junto a la Ciudad Prohibida y asociado históricamente a reuniones de alto nivel entre dirigentes chinos y mandatarios extranjeros, aunque el acceso de líderes foráneos a este espacio es poco habitual y suele interpretarse como un gesto de cercanía política y diplomática.

La reunión se celebra horas después de que Pekín asegurara que Xi y Trump alcanzaron durante su encuentro del jueves una serie de “nuevos consensos”, entre ellos la construcción de una “relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.” como nueva orientación de los vínculos bilaterales para los “próximos tres años o más”.

Por su parte, Trump afirmó esta madrugada que China se mostró dispuesta a aumentar las compras de petróleo estadounidense, soja y aviones Boeing, aunque no se han anunciado compromisos concretos ni las autoridades chinas han confirmado esos extremos.

En la jornada del jueves ambos mandatarios abordaron asuntos como Taiwán, la guerra en Irán, Ucrania, la península coreana, comercio, inteligencia artificial y acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses, en una visita marcada además por la presencia de empresarios como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).

La salida de Trump de Pekín está prevista para la tarde local de este viernes, tras una visita de menos de 48 horas, la segunda del mandatario estadounidense a China desde la realizada en 2017 durante su primer mandato.