Resultados Lotería de Bogotá y ColorLoto HOY 14 de mayo 2026: números ganadores y premios

Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 07 de mayo 2026: números ganadores y premios

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche, la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Resultados Lotería de Bogotá hoy 14 de mayo 2026

Este jueves 14 de mayo 2026 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 2846 es: 8220 de la serie 333

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Bogotá aquí:

Resultados de ColorLoto hoy 14 de mayo 2026

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este jueves 14 de mayo 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados del sorteo #183: 1 - 3 - 4 - 3 - 5 - 7

Los colores fueron:

1 blanco

3 blanco

4 azul

3 rojo

5 azul

7 rojo

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