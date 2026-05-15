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15 may 2026 Actualizado 16:34

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Internacional

El presidente de China visitará EEUU en el último trimestre de 2026 tras la invitación de Trump

El mandatario Donald Trump terminó este viernes una visita de dos días a China, donde se reunió con Xi Jinping.

El presidente de China visitará EEUU en el último trimestre de 2026 tras la invitación de Trump (Photo by Kenny Holston-Pool/Getty Images)

El presidente de China visitará EEUU en el último trimestre de 2026 tras la invitación de Trump (Photo by Kenny Holston-Pool/Getty Images) / China Pool

El presidente de China visitará EEUU en el último trimestre de 2026 tras la invitación de Trump (Photo by Kenny Holston-Pool/Getty Images)

AFP

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El presidente chino, Xi Jinping, viajará a Estados Unidos este otoño boreal, afirmó el jefe de la diplomacia del país asiático según la prensa estatal, horas después de la visita de Donald Trump a Pekín.

“El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos en otoño de este año a invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jefe de la diplomacia china Wang Yi este viernes”, informó la agencia de noticias Xinhua.

Por otro lado, Wang también anunció que China y Estados Unidos acordaron continuar implementando “todos” los tratados comerciales firmados hasta la fecha y poner en marcha consejos sobre el comercio y las inversiones.

“Las delegaciones de los dos países lograron resultados globalmente positivos, incluyendo seguir implementando todos los consensos alcanzados en reuniones previas [y] aceptar establecer un consejo de comercio y un consejo de inversiones”, declaró Wang Yi, según un comunicado de la cancillería china.

Trump terminó este viernes una visita de dos días a China, donde se reunió con Xi Jinping.

El objetivo del viaje, según el republicano, era alcanzar pactos económicos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, y avanzar en cuestiones geopolíticas delicadas como la guerra en Oriente Medio o Taiwán.

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