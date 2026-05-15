El cubano está agobiado, desnutrido y abandonado por el régimen: Ramón Sánchez, dirigente político

Ramón Saúl Sánchez, dirigente de la organización del exilio cubano Movimiento Democracia habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo sobre el sistema eléctrico nacional de Cuba que sufrió un colapso parcial que dejó sin electricidad al 70 % de la isla.

En algunas regiones, las personas pasaron hasta 40 horas seguidas sin luz. Las autoridades cubanas calificaron este hecho como la fase más grave de una crisis energética que se prolonga desde mediados de 2024.

En La Habana, los cortes alcanzaron las 24 horas consecutivas el jueves. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, confirmó que el país se quedó sin combustible, sin gasolina, sin diesel y sin fuel.

La Unión Eléctrica (UNE), operadora estatal de la red, confirmó la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y señaló que los equipos trabajaban para restablecer el suministro, sin ofrecer un plazo estimado. Hacia media mañana, según la UNE, se había recuperado la electricidad en algunos servicios esenciales de la región, aunque Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país permanecía en gran medida a oscuras.

¿Habrá un cambio de régimen?

En los micrófonos de Caracol Radio dijo que: “Evidentemente, el deterioro que ha venido sufriendo ese sistema por casi setenta años, producto del sistema en sí, la ineptitud de los dirigentes, el descuido hacia la población tiene ya este régimen al final de la soga y desesperados, por supuesto, porque temen perder el poder, sin embargo, desgraciadamente no han estado dispuestos a hacer ninguna concesión a su propio pueblo para cambiar cuestiones políticas, cuestiones económicas que logren ayudar un poco al pueblo de Cuba a salir de ese abismo donde ya se encuentra”, afirmó el dirigente político.

Comentó que hay lugares donde llevan varios días sin electricidad, y lo peor de todo esto es que el anuncio del propio régimen es que eso no va a variar, que cada día está peor la situación.

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