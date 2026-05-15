Ataque sicarial deja muerto a propietario de Maderas Carrillo en Cartagena

Los hechos ocurrieron en el barrio Juan 23, sobre la avenida Crisanto Luque en la puerta de Maderas Carrillo, donde inicialmente resultó lesionado con arma de fuego su propietario Jesús Carrillo Olier de 64 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su deceso.

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De acuerdo con testigos, el comerciante estaba en la puerta de su establecimiento, cuando se le acercó un sujeto a pie y le disparó en varias oportunidades dándose a la fuga en motocicleta.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, Carrillo Olier presentaba varias anotaciones judiciales como indiciado por delitos como: hurto, amenazas, estafa, abuso de confianza, violencia intrafamiliar, fraude procesal, falsedad en documento público y hurto por medios informáticos.

Recordemos que en agosto del 2010 también fue asesinado su hermano y socio, José Carrillo Olier, de 55 años de edad, al interior de otar sede de Maderas Carrillo en la esquina del cuarto callejón del barrio El Líbano.

La Policía en ese momento investigó si el crimen estuvo relacionado con extorsiones o venganzas personales.