Putin viajará en breve a China mientras Trump celebra su cumbre con Xi Jinping en Pekín (Photo by Contributor/Getty Images) / Contributor

El Kremlin anunció hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, viajará “en breve” a China, país donde se encuentra de visita el líder de Estados Unidos, Donald Trump.

“Se puede decir que ya ha concluido la preparación de la visita, estamos dando las últimas pinceladas. Tendrá lugar en breve”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, preparó el viaje del jefe del Kremlin a mediados de abril en Pekín, donde fue recibido por el líder chino, Xi Jinping.

Putin adelantó el 9 de mayo que durante su visita al gigante asiático ambos países tienen previsto dar un gran paso en materia de petróleo y gas, ámbito en el que Moscú quiere incrementar sus exportaciones a Pekín.

“Estaré muy satisfecho si logramos ponerle punto y final durante la visita”, dijo entonces.

Además, consideró “muy importante” que continúen los contactos entre Estados Unidos y China, lo que consideró “un elemento de estabilidad”.

Durante su última conversación telefónica en febrero, Putin y Xi hablaron sobre la tensión en torno a Irán, y defendieron la cooperación con Venezuela y Cuba.

Putin y Xi, que se han reunido más de 40 veces desde 2013, se encontraron por última vez en septiembre de 2025 en Pekín.