Festival Literario de la Diáspora en Cartagena

Cartagena de Indias será escenario de la primera edición del Festival Literario de la Diáspora, un encuentro cultural que reunirá voces afrodescendientes del Caribe colombiano y la diáspora africana los días 21 y 22 de mayo de 2026.

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Bajo el lema “Cartagena, tu memoria nos inspira”, el festival nace como una plataforma de diálogo, creación y resistencia que busca visibilizar las narrativas afro desde la literatura, la oralidad, el arte y los saberes ancestrales.

Durante dos días, el público podrá participar en talleres de escritura creativa, conversatorios, encuentros comunitarios, actividades artísticas y espacios de reflexión en distintos escenarios de la ciudad, entre ellos la Cooperación Española, Casa Bolívar y el Santuario San Pedro Claver.

La programación abordará temas como identidad afrodescendiente, memoria histórica, diversidad en los territorios negros, nuevas narrativas digitales y prácticas ancestrales como el trenzado y la oralidad. Asimismo, contará con la participación de escritores, artistas, gestores culturales y líderes comunitarios.

“El festival surge de la necesidad de crear espacios donde las comunidades afrodescendientes puedan narrarse desde su propia voz y construir memoria colectiva desde la palabra”, expresó Rosmery Armenteros, directora general del proyecto.

Además de su agenda cultural, el Festival Literario de la Diáspora proyecta desarrollar procesos sociales y pedagógicos en los territorios, fortaleciendo el acceso a la cultura y la formación de nuevas generaciones de lectores y creadores.

La primera edición cuenta con el apoyo de la Cooperación Española, el Santuario San Pedro Claver y Casa Bolívar del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La entrada a las actividades será libre hasta completar aforo 21 y 22 de mayo de 2026 en Cartagena de Indias.