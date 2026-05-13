Aliste la hoja de vida: TransCaribe busca 130 nuevos conductores en feria de empleo este viernes

110 nuevas vacantes, adicionales a las 79 que ya se habían anunciado, se ofertarán este viernes 15 de mayo en la gran Feria de Empleabilidad de TransCaribe, que realizará el sistema de los cartageneros, junto a la Alcaldía de Cartagena y el Plan de Emergencia Social Pedro Romero, en el edificio administrativo del SITM, en la urbanización Anita.

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El sistema busca 130 nuevos operadores de articulados, padrones y busetones, con licencia C2 y C3, pero también ofertará vacantes como carroceros, técnicos de mantenimiento, técnicos de refrigeración, técnicos eléctricos, técnicos mecánicos, técnicos de aire acondicionado, vigilantes, alistadores, almacenistas, líderes de mantenimiento, llanteros, auxiliares administrativos, reguladores, gestores de flota, y más vacantes.

Las personas interesadas en postularse deben acercarse el día de la feria al parqueadero del edificio administrativo de TransCaribe, ubicado en la Urbanización Anita, diagonal 35 #71-77, entre 8:00 de la mañana y 12:00 del mediodía, y de 1:00 a 5:00 de la tarde, con su hoja de vida.

Estos son los perfiles para los cuales se recibirán hojas de vida:

60 operadores de busetón

Licencia C2

Experiencia: un año

60 operadores de padrón

Licencia C2

Experiencia: un año

10 operadores de articulado

Licencia C3

Experiencia: 3 años

Un líder de mantenimiento

Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Eléctrica o Automotriz, preferiblemente con especialización en mantenimiento.

Experiencia: 5 a 8 años en mantenimiento de flota y más de 3 años liderando equipos técnicos.

Un planeador y programador

Ingeniería Industrial, Mecánica o Tecnólogo en mantenimiento

Experiencia: 3 a 5 años en planeación de mantenimiento de flotas

Un almacenista

Técnico o tecnólogo en logística, inventarios o administración

Experiencia: 2 a 4 años en almacén de repuestos automotrices

3 técnicos mecánicos

Técnico o tecnólogo en mecánica automotriz o diésel

Experiencia: 3 a 5 años en buses o vehículos pesados

2 técnicos eléctricos automotrices

Técnico en electricidad automotriz

Experiencia: 3 a 5 años

2 técnicos electrónicos

Técnico o tecnólogo en electrónica.

Experiencia: 2 a 4 años.

1 carrocero

Técnico en latonería, soldadura o carrocería.

Experiencia: 2 a 4 años.

1 llantero

Bachiller o técnico.

Experiencia: 2 a 3 años.

1 auxiliar administrativo

Técnico o tecnólogo administrativo.

Experiencia: 2 a 3 años.

1 técnico de aire acondicionado

Técnico en refrigeración o HVAC.

Experiencia: 3 a 5 años en transporte.

2 vigilantes

Bachiller + curso de vigilancia.

Experiencia: 1 a 3 años.

2 alistadores

Bachiller.

Experiencia: 1 a 2 años.

7 técnicos de mantenimiento de carrocería D

Técnico(a) electromecánico(a) o en mantenimiento

Experiencia: 6 meses en mantenimiento

7 técnicos de mantenimiento de carrocería B

Bachiller

Experiencia: 1.5 años en mantenimiento

7 técnicos de mantenimiento de electricidad A

Técnico electromecánico o en mantenimiento (bachiller con dos años de experiencia afín homologable)

Experiencia: 3 años en el mismo cargo o similares

7 técnicos de mantenimiento de electricidad C

Técnico(a) electromecánico(a) o en mantenimiento (bachiller con dos años de experiencia afín homologable)

Experiencia: 1 año en mantenimiento

7 técnicos de refrigeración automotriz D

Técnico en sistemas de refrigeración

Experiencia: 6 meses en mantenimiento

2 reguladores:

Bachiller

Experiencia: 6 meses en sector transporte.

1 instructor:

Bachiller / técnico, área operación vehículos carga pesada

Experiencia: 2 años como operador de articulados

Licencia C3 vigente + licencia de entrenador C3

1 gestor de flota:

Técnico / tecnólogo en mecánica y mantenimiento de motores diesel y/o GNV.

Experiencia: 6 meses en gestión de flota, alistamiento o patios en transporte masivo

Licencia C3 requerida

2 aprendices SENA:

Estudiante de Mantenimiento de Motores Diesel y/o GNV (etapa productiva).

Sin experiencia previa