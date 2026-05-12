Romina Autrique, la fotógrafa latina que hace del deporte un lenguaje visual

Creció en una familia atlética, rodeada de triatlones, entrenamientos y competencias que no solo marcaron su vida personal, sino también su manera de entender la imagen. Hoy, Romina Autrique, mexicana de nacimiento desde Los Ángeles, ha convertido esa experiencia en una carrera como fotógrafa y videógrafa especializada en deportes, con una mirada centrada en el movimiento, la emoción y las historias que ocurren en el límite del esfuerzo físico.

Su trabajo parte de una premisa clara: cada atleta tiene una historia que contar. En su perfil profesional, Autrique define su fotografía como una búsqueda de momentos auténticos, retratos y escenas de acción llevadas al máximo. Le interesan tanto la euforia como el cansancio, la concentración y la vulnerabilidad. También el color, que usa como recurso narrativo para resaltar la personalidad, la emoción y la resistencia mental de quienes están frente a su lente.

Desde 2020 trabaja como fotógrafa y videógrafa freelance. Su trayectoria incluye coberturas en el Ironman World Championship en tres ocasiones para atletas de grupos por edad, además del Ironman 70.3 World Championship 2025. También ha sido fotógrafa principal del Peasa Invitational en tres ediciones, ha trabajado con el West Hollywood Run Club, el Venice Run Club, el equipo de atletismo de East LA y la triatleta profesional Carolyn Carter.

Entre todos esos momentos, hay uno que Autrique identifica como decisivo: el Mundial de Ironman 70.3 en Marbella. “Sin duda, el Mundial de Ironman 70.3 en Marbella. Estar ahí representó la convergencia perfecta de mis dos mundos”, recuerda. “Por un lado, el reto profesional de capturar a los mejores del planeta, como Lucy Charles-Barclay. Por otro lado, la fibra personal: ver a mi hermana competir en ese nivel. Fue el momento en que reafirmé que estoy exactamente donde pertenezco”.

Esa mezcla entre experiencia personal y rigor profesional es una de las claves de su trabajo. Autrique no fotografía el deporte como una escena distante. Lo entiende desde la disciplina, la presión y el sacrificio. Por eso su cámara busca algo más que una imagen espectacular: busca revelar el carácter del atleta en el instante preciso.

Su carrera también se ha expandido hacia el mundo editorial, comercial y de la moda. Ha realizado una portada para Selin Magazine, publicación con sede en Ámsterdam; ha fotografiado para diseñadores como Mena Macgregor, Natalia Treviño y Jackie Wolf-Schmitt; y ha participado en campañas para marcas como RedBull USA, Amazon Blink, MGA Entertainment, Kelaqtic y United Nude. Entre sus trabajos destacados también figuran publicaciones vinculadas a Tyla Parx en Rolling Stone y People Magazine, así como campañas con Dakorien Moore, wide receiver de Oregon Football.

Formada en ArtCenter College of Design, donde cursó un BFA en Photography + Imaging, Autrique ha fortalecido su técnica tanto en estudio como en locación. Maneja iluminación continua y estroboscópica, Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Capture One y DaVinci Resolve. Además, entre 2022 y 2025 trabajó como Student Tech en ArtCenter y entre 2023 y 2025 como Student Lab Assistant, organizando, manteniendo y gestionando equipo de foto y cine para estudiantes y profesores.

Cuando habla de aquello que la diferencia, Autrique no menciona solo la técnica. Habla de adaptación, liderazgo y trato humano. “Mi diferenciador es mi visión híbrida y mi capacidad para adaptarme”, afirma. “A los 18 años me mudé a Estados Unidos sola y, aunque al principio fue difícil, pude adaptarme; siempre le agradezco a esa niña que, aunque tenía miedo, lo hizo”.

Esa capacidad de adaptación se refleja en su manera de trabajar con atletas, marcas y equipos creativos. “Soy una persona sumamente organizada que sabe liderar equipos, pero que jamás olvida que detrás de una gran marca o un gran atleta, hay una persona que necesita sentirse cómoda para brillar”, dice. Para ella, la conexión humana es parte esencial de una buena imagen: generar confianza, respetar tiempos y encontrar los ángulos desde los que cada persona puede mostrarse con autenticidad.

Su aporte asegura, está ligado al crecimiento del ecosistema deportivo y comercial. “Al colaborar con marcas estadounidenses, ayudo a dinamizar su presencia comercial a través de contenido visual de alto impacto que impulsa sus ventas”, explica. También destaca su trabajo con atletas universitarios D1 y universidades locales, al considerar que esa visibilidad puede motivar a más jóvenes a involucrarse en el deporte.

Con los próximos Juegos Olímpicos en el horizonte, Autrique mira su trabajo como una forma de inspiración. “Mi misión es inspirar a la comunidad a adoptar un estilo de vida activo, mostrando el lado más humano y heroico de sus atletas locales”, sostiene. En esa frase se resume buena parte de su búsqueda: una fotografía deportiva que no solo documenta el rendimiento, sino que también revela la historia, la emoción y la fuerza humana detrás de cada competencia.