Precio del dólar en Venezuela para HOY 12 de mayo de 2026: Se mantienen las cotizaciones al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este martes 12 de mayo de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Así, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Cabe acotar que el contexto interno del país se ha agitado recientemente por el anuncio de fin a la ley de amnistía, anunciado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 12 de mayo de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 504,91460000 bolívares venezolanos (VES) para este martes 12 de mayo de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra del pasado lunes ($500,46060000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 595,05195439 bolívares.

595,05195439 bolívares. Yuan chino: 74,31006519 bolívares.

74,31006519 bolívares. Lira turca: 11,12904157 bolívares.

11,12904157 bolívares. Rublo ruso: 6,86007562 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para el 12 de mayo de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Bancamiga: 573,6675 para compra - 575,7378 para venta

573,6675 para compra - 575,7378 para venta Banplus: 576,6927 para compra - 611,0932 para venta

576,6927 para compra - 611,0932 para venta Banesco: 598,8553 para compra - 501,2310 para venta

598,8553 para compra - 501,2310 para venta Banco Activo: 568,8344 para compra – 606,1699 para venta

568,8344 para compra – 606,1699 para venta Banco Nacional de Crédito BNC : 590,5224 para compra - 610,7444 para venta

: 590,5224 para compra - 610,7444 para venta Otras instituciones: 588,1441 para compra - 609,7369 para venta

Así funcionará el aumento al salario mínimo

El Gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario mínimo y bonificaciones, a un total 240 dólares mensuales.

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Esto representa un aumento del 26%, cuando el salario integral estaba ubicado en los 190 dólares totales, No obstante, esta medida solo cubre el 34,6% de la canasta básica en Venezuela, que se estimó en $692 USD en marzo por la consultora Ecoanalítica.

En este sentido, vale acotar que Venezuela reporta una inflación del 10.6% en abril, según el BCV. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Así, el “ingreso integral” se dividirá así: 200 dólares por el “Bono de Guerra Económica” más 40 dólares por el bono de alimentación (Cestaticket), que entrega cada vez a los trabajadores. En el caso de los pensionados, recibirán 70 dólares a través del “Bono de Guerra Económica”.

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