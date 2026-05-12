Invias se comprometió a intervenir la vía a Tumaco, tras protesta de camioneros

Pasto-Nariño

Por segundo día transportadores de carga afiliados a la Asociación Colombiana de Camioneros- ACC protestan en la vía que comunica al municipio de Tumaco, en reclamo al mal estado del trayecto Junín-Pedregal.

En las últimas horas una comisión del Instituto Nacional de Vías, Invías, y FINDETER se reunió con los transportadores para atender las quejas de los camioneros.

Tras este encuentro en el que también hicieron presencia autoridades y contratistas se determinó iniciar este martes 12 de mayo los trabajos de mantenimiento en los puntos que se ha identificado como críticos en este corredor, para lo cual se determinó el despacho de maquinaria desde Pasto hacia Tumaco.

Según INVIAS se realizará la demolición de losas que presentan deterioro y se hará aplicación de mezcla asfáltica en al menos 22 puntos afectados.

Mientras se inician los trabajos el bloqueo se mantienen con paso para vehículos particulares y transporte de pasajeros en la Ruta Nacional 1002, sector la Piedra, km 54, del municipio de Mallama.

Más información Transportadores anuncian movilización en la vía Pasto – Tumaco por incumplimientos

Se informó desde el gremio transportador que el tránsito de carga será habilitado de manera gradual.

El próximo 14 de julio se realizará una nueva mesa de seguimiento, en la cual se evaluará el avance de las soluciones definitivas para esta vía de gran importancia para el departamento de Nariño