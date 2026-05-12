Dramática situación en los Andes-Sotomayor por enfrentamientos armados entre grupos ilegales

Los Andes-Sotomayor

Fuertes enfrentamientos armados se registran en el municipio de Los Andes Sotomayor, ubicado en el centro norte del departamento de Nariño.

Ante la grave situación y los riegos para la población civil desde la Alcaldía municipal se emitió un comunicado en el que se restringe de manera preventiva el transito de peatones y vehículos en el corredor vial Sotomayor – Puente Junín y la vereda El Arenal – Río Guáitara, escenarios de disputas armadas entre grupos al margen de la ley.

En la zona se advierte sobre la presencia de varias estructuras armadas como la Franco Benavides del EMC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Nariño, así mismo sobre un nuevo grupo que se hace llamar Héroes del Sur con incidencia entre Los municipios de Linares, los Andes y el Pañol.

El alcalde de Los Andes, Jonathan Apraez señaló que por ahora la medida restrictiva se mantiene con el propósito de salvaguardar la integridad y seguridad de la población.

El mandatario hizo un llamado a los ciudadanos a abstenerse de transitar por este trayecto y evitar desplazamientos que no sean esenciales, con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo que puede afectar a la población civil.

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El municipio de Los Andes Sotomayor está ubicado a aproximadamente 80 kilómetros dese la ciudad de Pasto en la cordillera occidental y limita con los municipios de Cumbitara, La Llanada, Santacruz (Guachavés) y Samaniego, históricamente afectados por el conflicto armado.