Fabián Bustos sobre la recuperación de Falcao: ¿Llegará al partido en Sao Paulo?

¿Falcao llegará el duelo Nacional vs Millonarios en Copa Sudamericana? Esto se sabe sobre su lesión. (Colprensa - Catalina Olaya). / Catalina.Olaya

Millonarios ultima detalles para su partido clave del próximo martes 19 de mayo ante Sao Paulo en el estadio Morumbí. Previo a ello, el equipo bogotano tendrá un compromiso más de Copa Colombia, este viernes frente a Patriotas en Tunja.

El equipo bogotano aguarda por la recuperación de Falcao García, quien sufrió una fractura en la cara el pasado 19 de abril, en la derrota de los azules 3-1 ante el América de Cali.

En la rueda de prensa posterior al triunfo 1-0 sobre Llaneros, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Colombia, Fabián Bustos, técnico de Millonarios, se refirió a cómo avanza la recuperación del goleador histórico de la Selección Colombia.

“Rada, sí, está trabajando diferenciado, con una máscara, hoy (lunes) fue el entrenamiento más intenso que tuvo, el entrenamiento de esta mañana fue muy bueno. Hizo a la par de sus compañeros, pero creo que todavía no le dieron el alta de la cicatrización”, comentó inicialmente sobre la evolución del samario.

Al respecto, añadió, sobre la posibilidad de viajar a Brasil: “Vamos a ver, tenemos estos tres o cuatro días para saber y sí ya está o tenemos que seguir esperándolo, pero está haciendo el esfuerzo, está entrenando, en la parte física ya empezó a entrenar, está entrenando en finalización de controles con pelota lo está haciendo. Siempre cuidándolo, es una situación donde no podemos pasarnos de lo que nos dicen los doctores”.

Dos bajas confirmadas para lo que resta de semestre

Los jugadores con los que ya no cuenta Millonarios, para los partidos de Copa Colombia y Copa Sudamericana, lo que resta de semestre, se encuentran el defensa Sergio Mosquera, operado de una lesión en el pectoral, y el volante Carlos Darwin Quintero, quien se encuentra en tratamiento por una situación médica.