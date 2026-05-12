Condenan a más de 9 años de prisión a hombre atentó contra alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)

Momento en el que un hombre lanza el explosivo a la casa del alcalde del Carmen de Arato / Norbey Eliecer Valle David

Justicia

Un juez de la República condenó a 9 años y 9 meses de prisión a Deyner Stiwar Bermúdez Mena, alias ‘Aurelio’, quien confesó que participó en la planeación y ejecución del atentado contra el alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó).

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Bermúdez Mena aceptara su responsabilidad en el lanzamiento de un artefacto explosivo contra la vivienda del mandatario.

En ese sentido, fue hallado responsable de los delitos de terrorismo y daño en bien ajeno.

“Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2024 en el barrio Corazón de María, hasta donde llegó Bermúdez Mena y lanzó un artefacto explosivo contra el inmueble del mandatario local”, detalló la Fiscalía.

En contexto: Atacan con explosivos la casa del alcalde de Carmen de Atrato en Chocó

Precisamente, entre las evidencias recopiladas por la Fiscalía se encuentran videos de cámaras de seguridad que registraron el momento en el que Bermúdez Mena llegó al lugar y arrojó el artefacto. Luego, huyó del sitio en un vehículo de servicio público tipo taxi.

“El hombre había intentado desviar la acción de las autoridades cambiándose de ropa al interior del automotor; sin embargo, la verificación de las cámaras y la información entregada por la comunidad permitieron su captura el mismo día de los hechos”, concluyó la Fiscalía.