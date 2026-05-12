Alcaldes del norte de Nariño exigen recursos para el mantenimiento de su la principal vía

Nariño

Ante la preocupación por el deterioro de la vía que conecta a Pasto con varios municipios del norte de Nariño, los alcaldes de Buesaco, Arboleda, San Pedro de Cartago y La Unión radicaron un requerimiento ante INVIAS Territorial Nariño y la Gobernación, con el que buscan ser escuchados y gestionar nuevas inversiones para este corredor vial.

Se trata de una gestión que busca dejar para esta zona del departamento una carretera en mejores condiciones y con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la movilidad y el desarrollo de la región.

La alcaldesa de Arboleda, Mariluz Cristina Delgado, y el alcalde de La Unión, Jaime Montenegro, indicaron que tras un encuentro con las autoridades, fueron asignados $5.600 millones adicionales para intervenir el corredor vial que conduce desde Pasto hasta el sector de Higuerones, sin embargo, advirtieron que esos recursos serían insuficientes para solucionar la totalidad de los problemas que presenta la vía.

Los mandatarios también anunciaron que buscarán uirse entre INVIAS Nariño, la Gobernación y los cuatro municipios para llevar las solicitudes ante el nivel nacional y gestionar nuevos recursos.

Cabe recordar que esta vía debió ser intervenida en su totalidad en 2023, sin embargo el mantenimiento fue insuficiente teniendo en cuenta que este corredor es el que reemplaza a la vía Panamericana entre Pasto y Popayán cuando esta sufre alguna afectacion o cierre.