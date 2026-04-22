Venezuela vs Guyana: audiencia por disputa territorial sobre el Esequibo inicia el 4 de mayo

Fotografía del 2 de abril del 2025 de una mujer caminando frente a un mural del mapa de Venezuela en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R ( EFE )

El fiscal general de Guyana, Mohabir Anil Nandlall, confirmó que el 4 de mayo la Corte Internacional de Justicia iniciará audiencias sobre el fondo del caso que Guyana presentó contra Venezuela por la disputa territorial sobre el Esequibo, un extenso territorio administrado por Georgetown y reclamado por Caracas.

Según explicó Nandlall en su programa de debate ‘Issues In The News’, las vistas se llevarán a cabo en La Haya, donde se ubica el tribunal, toda esa primera semana de mayo y posiblemente se extienda a la siguiente.

Nandlall agregó que se unirán al equipo de abogados internacionales de Guyana en La Haya en las audiencias.

En contexto: Esequibo, Venezuela y Guyana: 4 claves para entender la elección en la zona de disputa

Roces fronterizos

Las diferencias por los límites fronterizos del Esequibo, un territorio fronterizo de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rico en yacimientos petroleros y recursos naturales, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Tras 60 años de reconocer la validez del laudo, Venezuela cambió de postura y lo declaró nulo, firmando con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

Disputa agravada

El Acuerdo de Ginebra es un instrumento internacional vinculante depositado en las Naciones Unidas y basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

La disputa se agravó desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebró un referéndum para anexionarse el Esequibo y se exacerbó el año pasado al elegir Caracas en sus comicios regionales un gobernador para la región.

Le interesa: Guyana asegura que sus tropas están preparadas ante los planes de Venezuela en el Esequibo

En febrero pasado, las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron reafirmaron durante la quinta Conferencia de Energía celebrada en Georgetown su interés en asociarse con Guyana para desarrollar su pujante sector petrolero y satisfacer así la demanda mundial.

El Ministerio de Recursos Naturales de Guyana aseguró su compromiso de “trabajar en colaboración con todas las partes interesadas”, agradeciendo especialmente la cooperación de las petroleras estadounidenses, presentes en el importante Bloque Stabroek.

Guyana, que posee unas reservas de crudo estimadas en 11.000 millones de barriles, logró aumentar la producción de petróleo de 120.000 bpd a más de 900.000 entre 2020 y 2025.