Fiscalía acusó a magistrada del Tribunal Superior de Cartagena por dos presuntos delitos

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar), Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

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La funcionaria, quien para la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla (Atlántico), libró un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado.

Esta decisión, del 10 de julio de 2013, supuestamente habría desconocido la normatividad vigente y las pruebas que daban cuenta de que las mesadas que sustentaban la determinación fueron desembolsadas de manera completa y oportuna.

Adicionalmente, la actuación judicial incrementó de manera injustificada el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al incluir pagos realizados por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y adicionar intereses moratorios e indexación.

Esto, pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó expresamente que el crédito debía establecerse en “cero” porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad.

De acuerdo con la investigación orientada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, al parecer, la decisión favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS pagó a tiempo.

Una situación que habría producido un detrimento patrimonial para el Estado.