Bazurto All Stars y RAYO presentan “Toque Toque”: una explosiva fusión caribeña

La escena musical del Caribe colombiano se enciende con el lanzamiento de “Toque Toque”, el nuevo sencillo de Bazurto All Stars en colaboración con RAYO, una propuesta sonora que fusiona la energía de la champeta, el dancehall y la cumbia en una experiencia auténtica. “Toque Toque” es una celebración de la identidad caribeña en todo su esplendor.

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La canción logra integrar las esencias artísticas de ambos proyectos, dando como resultado un sonido fresco, bailable y profundamente arraigado en las dinámicas culturales de la región. Este lanzamiento reafirma el compromiso de Bazurto All Stars con la evolución de los sonidos tradicionales hacia nuevas audiencias.

El sencillo se lanza bajo el sello Taganga Sounds, consolidando una alianza estratégica desde Santa Marta para la proyección del talento del Caribe colombiano. La producción estuvo a cargo de Tommy Radikales, mientras que la dirección instrumental fue liderada por Aníbal Hernández, aportando una riqueza sonora que equilibra lo tradicional con lo contemporáneo.

Todo esto con el sello distintivo y la identidad creativa de Bazurto Music, que imprime su esencia en cada detalle del proyecto.

“Toque Toque” no solo es una canción, sino una experiencia que conecta con la cotidianidad, la fiesta y el espíritu colectivo del Caribe, invitando al público a vivir la música desde lo orgánico y lo real.

Este lanzamiento viene acompañado de un videoclip que retrata la vida de barrio y las dinámicas culturales propias del Caribe, integrando a los artistas en espacios cotidianos como la tienda, la cancha y los encuentros comunitarios, fortaleciendo la narrativa visual del proyecto.

Disponible en todas las plataformas digitales.

https://ditto.fm/toque-toque