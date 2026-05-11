Alcalde Miguel Samir Barrios realizó homenaje a las madres de Clemencia, Bolívar

Clemencia vivió una emotiva jornada de celebración con motivo del Día de las Madres, liderada por el alcalde Miguel Samir Barrios, quien recorrió distintos sectores del municipio llevando un mensaje de gratitud y reconocimiento a las madres clemencieras.

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Durante la actividad, el mandatario entregó rosas y compartió momentos especiales con las familias, exaltando el papel fundamental que cumplen las madres como símbolo de amor, fortaleza y unión en la sociedad.

La serenata estuvo acompañada por mariachis y por el talento local “Jorge El Mariachi”, quien con sus interpretaciones musicales llenó de alegría y emoción cada uno de los encuentros realizados en las calles del municipio.

El alcalde Miguel Samir Barrios destacó que esta iniciativa buscó reconocer la entrega, dedicación y esfuerzo de las madres de Clemencia, mujeres trabajadoras y emprendedoras que diariamente luchan por sacar adelante a sus familias y contribuir al desarrollo social y económico del municipio.

“El valor de la madre clemenciera merece todo nuestro reconocimiento. Son mujeres valientes, emprendedoras y comprometidas con sus hogares y con el crecimiento de Clemencia”, expresó el mandatario.

Asimismo, anunció que los próximos 21, 22 y 23 de mayo se desarrollarán nuevos eventos en homenaje a las madres en los corregimientos de Piñique y Las Caras, así como en la cabecera municipal, con el propósito de continuar llevando espacios de integración y reconocimiento a las mujeres del municipio.

Desde la Administración Municipal se reiteró el compromiso de seguir promoviendo actividades que fortalezcan la unión familiar, el tejido social y el reconocimiento al papel invaluable de las madres clemencieras en la construcción de comunidad.