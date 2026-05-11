Cuatro capturados por casos de homicidio en Cartagena

En el marco de acciones diferenciales y contundentes contra el homicidio, se desplegaron dos operaciones al sur de la ciudad, logrando la captura de cuatro presuntos dinamizadores de este delito en Cartagena.

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En el primer operativo, gracias a la rápida reacción de uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena, se logró capturar a dos presuntos sicarios cuando huían de la acción criminal. Las patrullas de vigilancia recibieron, a través del radio de comunicación, las características de unos sujetos que minutos antes habrían atentado contra la vida de una persona en el sector de Playa Blanca, del barrio Olaya Herrera.

De inmediato, se desplegó un “plan candado” en el sector, lo que permitió interceptar a dos hombres, ambos de 24 años.

Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 38, marca Indumil, modelo Martial, con cinco cartuchos percutidos, así como una motocicleta de color negro.

A uno le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente cumplía el rol de coordinador de homicidios para la estructura criminal ‘Clan del Golfo’ y actualmente se encontraba con medida de detención domiciliaria.

A otro le registran tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Según las investigaciones, el detenido presuntamente cumplía el rol de sicario para el ‘Clan del Golfo’.

El segundo resultado operativo se desarrolló en el barrio Escallón Villa, cuando las patrullas de vigilancia fueron alertadas por la ciudadanía sobre dos personas que se movilizaban en un vehículo portando un arma de fuego. Estas fueron ubicadas e interceptadas por las unidades policiales.

Dos sujetos de 32 y 23 años, respectivamente, se movilizaban en un vehículo de color gris. Al practicarles un registro, les fue hallada en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, marca Llama Scorpio, con dos cartuchos del mismo calibre sin percutir.

A uno le registran 15 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes, hurto agravado, uso de documento falso, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Al otro sujeto, le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se ha logrado la captura de 32 presuntos homicidas y la incautación de 233 armas de fuego ilegales.

“En la lucha frontal contra el homicidio seguimos intensificando los operativos en diferentes sectores de la ciudad de Cartagena. Por eso invitamos a la ciudadanía a denunciar, bajo absoluta reserva, a los delincuentes e integrantes de las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la convivencia en la ciudad”, señaló.