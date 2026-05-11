Cayó presunto coordinador financiero y extorsionista de Salsas Nueva Generación en Cartagena

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la Maroperación “CUARZO”, desplegó un operativo en la calle 32 B con 73 A, de la avenida Pedro Romero del barrio Olaya Herrera, que dejó como resultado la captura de alias “Gury”, por el delito de concierto para delinquir agravado y extorsión, órdenes judiciales emanadas por el Juzgado tercero penal municipal de Cartagena con funciones de control de garantías.

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Es de anotar que este sujeto de 18 años de edad, presuntamente desempeñaba diversos roles delincuenciales dentro de la estructura criminal “Salsas Nueva Generación”. Bajo las órdenes de alias “Soriana” capturada el pasado 24 de febrero del presente año, el señalado dinamizaba extorsiones contra comerciantes de los barrios La María, la Esperanza, las Delicias y Chiquinquirá, a quienes exigía cuotas mensuales de entre uno y dos millones de pesos.

El detenido presenta seis (06) anotaciones judiciales por diversos delitos; dos por Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de los años 2024, 2025, hurto 2024, homicidio 2026, violencia contra Servidor Público 2025 y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes del año 2026.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión.

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 32 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque