Revista internacional destaca a Mompox y Palenque como los destinos turísticos del momento

La publicación especializada en viajes, The Sunday Times Travel, una de las más influyentes del mundo, destacó a Mompox, Palenque y Cartagena como destinos imperdibles en la nueva ruta de cruceros de lujo por el río Magdalena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La revista reseña la experiencia turística desarrollada a través de los cruceros de lujo de AmaWaterways, que conectan a Cartagena y Barranquilla navegando por el río Magdalena, permitiendo a viajeros de diferentes países descubrir la riqueza histórica, cultural y patrimonial del departamento de Bolívar. ￼

Para el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, este reconocimiento ratifica que el departamento avanza en su consolidación como un destino turístico global.

“Los ojos del mundo miran a Bolívar. Una de las publicaciones turísticas más vistas del planeta destaca a Mompox, Palenque y Cartagena en su más reciente edición. Parecía una locura pensar en cruceros de lujo por el río Magdalena. Hoy, las dos rutas son motor de desarrollo para nuestros municipios. Nos los propusimos y lo estamos logrando”, expresó el mandatario departamental a través de su cuenta oficial en X.

La revista resalta especialmente la experiencia cultural y patrimonial que ofrece Bolívar a través de destinos emblemáticos como Santa Cruz de Mompox, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad; San Basilio de Palenque, considerado el primer pueblo libre de América; y Cartagena de Indias, referente histórico y turístico del Caribe colombiano. ￼

La operación de estos cruceros de lujo por el río Magdalena se ha convertido en una apuesta estratégica para dinamizar la economía local, fortalecer el turismo cultural y generar oportunidades para comunidades ribereñas y municipios históricamente apartados de los grandes circuitos turísticos internacionales.

De acuerdo con la publicación internacional, las rutas incluyen experiencias inmersivas alrededor de la música, la gastronomía, las tradiciones ancestrales y el patrimonio arquitectónico del Caribe colombiano, consolidando a Bolívar como uno de los destinos emergentes más atractivos de América Latina para el turismo experiencial y de alto nivel. ￼

Desde la Gobernación de Bolívar se reiteró que el posicionamiento internacional del departamento es resultado de una visión que busca convertir al territorio en una potencia turística sostenible, conectando el potencial histórico, cultural y natural de sus municipios con el mercado global.

“Hoy Bolívar no solo es visto como un destino de sol y playa. El mundo está descubriendo la magia de nuestros pueblos, nuestras tradiciones y nuestra historia a través del río Magdalena”, concluyó el gobernador Yamil Arana.