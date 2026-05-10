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10 may 2026 Actualizado 20:45

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Capturan a alias ‘Jhon’, cabecilla del Clan del Golfo que aterrorizaba la zona rural de Bolívar

El detenido es señalado de liderar el control delictivo y actividades de constreñimiento ilegal en áreas rurales e insulares del departamento

Capturado alias ‘Jhon’, cabecilla del Clan del Golfo qen Bolívar. // Fuerza Naval del Caribe

Capturado alias ‘Jhon’, cabecilla del Clan del Golfo qen Bolívar. // Fuerza Naval del Caribe

Capturado alias ‘Jhon’, cabecilla del Clan del Golfo qen Bolívar. // Fuerza Naval del Caribe
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En desarrollo de operaciones conjuntas y coordinadas para debilitar las capacidades criminales del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”, tropas de la Armada de Colombia, así como del Ejército Nacional y la Policía Nacional, lograron la captura de un presunto cabecilla de nivel regional de esa organización narco criminal, en el municipio de Nechí - Antioquia.

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La operación fue desarrollada por unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17 de la Armada de Colombia, del Batallón de Selva No. 57 del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional, quienes adelantaron una operación sobre la ribera del río Cauca, que permitió la captura de alias “Jhon” o “Chino”, señalado de ser el cabecilla pseudopolítico de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes” del “Clan del Golfo”.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto presuntamente lideraba actividades pseudo políticas, trabajos de masa, reclutamiento forzado de menores y acciones de constreñimiento ilegal en el departamento de Bolívar, especialmente en la subregión de los Montes de María y en la zona insular de Cartagena en la isla de Tierra Bomba, en donde tenía injerencia criminal sobre corredores utilizados para el abastecimiento logístico y la movilidad de integrantes de esta organización criminal.

Las autoridades establecieron que el accionar delictivo de este sujeto se concentraba además en la zona rural de los municipios de El Carmen de Bolívar y María La Baja, afectando comunidades ubicadas en sectores como San Carlos, Raizal, Caracolí, Huamanga, El Payón y Santo Domingo de Mesa.

Con este resultado operacional se afectó significativamente la capacidad de coordinación y control territorial de esta subestructura criminal, que delinque en diferentes zonas del Caribe colombiano y mantiene interés sobre corredores utilizados para actividades ilícitas.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso judicial correspondiente.

La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales que permitan debilitar las estructuras criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de las comunidades en el Caribe colombiano, reafirmando su compromiso con la protección de la población civil y la estabilidad del territorio.

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