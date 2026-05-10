’Cosechas de mi tierra’ conquistó Villa Sandra y Nelson Mandela con alimentos al alcance de todos

Productores del campo cartagenero llegaron hasta los barrios Villa Sandra y Nelson Mandela para ofrecer alimentos frescos, nutritivos y a precios accesibles, en el marco del mercado campesino “Cosechas de mi tierra”.

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Los asistentes encontraron una amplia variedad de productos: yuca, ñame, popocho, piña, aguacate, mango, zapote, níspero, coco, pescado, cerdo y pollo. También se ofrecieron productos transformados, entre los que se destacaron miel de abejas, dulces típicos, salsas artesanales, queso, vinos y chocolate.

La iniciativa hace parte de una estrategia orientada a fortalecer el vínculo directo entre productores y consumidores, reducir la intermediación y mejorar la seguridad alimentaria del distrito. Así lo explicó Jorge Redondo, director del Plan de Emergencia Social (PES) -Pedro Romero, entidad de la Alcaldía de Cartagena. “En las dos plazas, los productores lograron comercializar sus cosechas directamente, obteniendo mejores ingresos por su trabajo, mientras que las familias cartageneras accedieron a alimentos de calidad a buen precio”.

La respuesta de los residentes fue positiva. Tatiana Manchego, habitante de Nelson Mandela, destacó: “me gustó todo; compré aguacate, ñame y otras cositas. Excelente”.

En Villa Sandra, Alfonso Schotborg compartió el entusiasmo de su comunidad ante una jornada que se realizaba por primera vez en el sector: “Estamos contentos porque nos parece muy bueno poder apoyar a los campesinos, que traen excelentes productos a la ciudad”.