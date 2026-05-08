Sancionan a agente de tránsito de Floridablanca por usar arma traumática en operativo

La Procuraduría sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por tres meses al agente de Tránsito de Floridablanca, Santander, Edgar Alonso Galvis Acosta ya que en un operativo abusó en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, el funcionario abusó de su cargo al extraer un arma traumática de su motocicleta en un altercado que sostuvo con los ocupantes de un vehículo, durante el procedimiento de imposición de un comparendo en el barrio lagos II del municipio en el año 2021.

La Procuraduría informó que “el agente abandonó el procedimiento técnico de tránsito para ejecutar una vía de hecho, poniendo en riesgo la integridad de los administrados”.

El organismo de control evidenció que el servidor público vulneró el principio de moralidad que rige la función administrativa. En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga calificó la conducta de Galvis Acosta como falta grave, a título de dolo.