Presidente vallecaucano de la Federación Colombiana de Natación fue homenajeado por el Congreso

En medio de la inauguración del Campeonato Nacional Interligas de Natación Carreras 2026, que reúne en Cali a los mejores nadadores del país entre el 6 y el 10 de mayo, el presidente de la Federación Colombiana de Natación, Jorge Enrique Soto Roldán, recibió la Orden del Congreso de Colombia en el Grado de Caballero.

La exaltación fue entregada por el Senado de la República a través del senador Juan Carlos Garcés Rojas y destacó la trayectoria de Soto Roldán al frente de la dirigencia deportiva, así como su trabajo en el fortalecimiento de la natación y los deportes acuáticos en Colombia.

Durante la ceremonia también se resaltó su reciente elección como integrante del Buró de World Aquatics para el periodo 2025-2029, un hecho histórico para la representación colombiana en los organismos internacionales de este deporte.

Con más de diez años liderando la Federación Colombiana de Natación, Soto Roldán ha estado vinculado a procesos de proyección internacional de deportistas, organización de eventos y fortalecimiento institucional de las ligas y clubes del país.

Tras recibir el reconocimiento, el dirigente aseguró que la condecoración representa el esfuerzo colectivo de toda la comunidad de la natación colombiana.

“Esta es una condecoración a la natación colombiana. A todas las personas que trabajan día a día porque nuestro deporte siga creciendo. La parte administrativa, la parte técnica, nuestros jueces, deportistas, padres de familia. Hoy yo recibo esta condecoración no en nombre mío personal, sino en nombre de ellos”

Uno de los anuncios más importantes realizados por Soto Roldán durante el acto fue su intención de dejar dos grandes legados para la natación colombiana antes de finalizar su actual gestión en 2029:

El primero, trabajar para conseguir la primera medalla olímpica de la historia para la natación colombiana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese proceso, mencionó el momento deportivo que vive Luis Felipe Uribe, quien recientemente ocupó el quinto lugar en una final de Copa Mundo de clavados.

El segundo proyecto está relacionado con infraestructura deportiva. El dirigente explicó que busca consolidar una sede propia para la Federación Colombiana de Natación, con oficinas, piscinas y servicios que permitan fortalecer económica y administrativamente la entidad.

Soto Roldán también hizo énfasis en la necesidad de modernizar escenarios deportivos en Cali, señalando que las Piscinas Olímpicas Hernando Botero O’Byrne, aunque históricas para el país, hoy enfrentan limitaciones frente a las exigencias de la natación mundial.

“Cali merece una natación y una piscina por todos los resultados que ha dado”, resaltó

El dirigente expresó además su deseo de que la capital vallecaucana pueda convertirse en la primera ciudad de Colombia con una piscina cubierta de alto nivel, capaz de albergar competencias avaladas por World Aquatics y grandes eventos internacionales.

En medio del reconocimiento, también se hizo referencia al calendario deportivo que tendrá la Federación durante los próximos meses. Después del Interligas de Cali, Colombia organizará un campeonato panamericano de natación en Ibagué, evento que ya cuenta con más de 600 deportistas inscritos provenientes de 30 países.

La ceremonia de condecoración se realizó en las Piscinas Olímpicas Hernando Botero O’Byrne, escenario emblemático del deporte colombiano que actualmente recibe a cientos de deportistas de distintas regiones del país en el Campeonato Nacional Interligas de Natación Carreras 2026.